Düzce'nin Fındıklıaksu köyünde aynı noktada 3 gün arayla heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

ANA YOL HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

Düzce merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, tepeden yola toprak ve çamur yığını akarak heyelan oluştu. Ulaşımın kapandığı yolun açılması için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, dün ise aynı noktada bu kez Düzce şehir merkezi ile köye birbirine bağlayan ana yolda toprak kayması nedeniyle kapandı.

ULAŞIMIN SAĞLANMASI İÇİN YOĞUN MESAİ

Meydana gelen heyelan alanında çalışan İl Özel İdaresi ekipleri bu kez uçuruma kayan yolda çalışma yaparak, köye ulaşımın sağlanması için yoğun mesai harcadılar. Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması ve köye giden yolun ulaşıma açılacağı bildirildi.