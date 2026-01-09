Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Aynı noktada 3 gün arayla heyelan meydana geldi

        Aynı noktada 3 gün arayla heyelan meydana geldi

        Düzce'nin Fındıklıaksu köyünde aynı noktada 3 gün arayla heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:51
        3 gün arayla heyelan... Yol kapandı
        Düzce'nin Fındıklıaksu köyünde aynı noktada 3 gün arayla heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

        ANA YOL HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

        Düzce merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, tepeden yola toprak ve çamur yığını akarak heyelan oluştu. Ulaşımın kapandığı yolun açılması için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, dün ise aynı noktada bu kez Düzce şehir merkezi ile köye birbirine bağlayan ana yolda toprak kayması nedeniyle kapandı.

        ULAŞIMIN SAĞLANMASI İÇİN YOĞUN MESAİ

        Meydana gelen heyelan alanında çalışan İl Özel İdaresi ekipleri bu kez uçuruma kayan yolda çalışma yaparak, köye ulaşımın sağlanması için yoğun mesai harcadılar. Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması ve köye giden yolun ulaşıma açılacağı bildirildi.

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.(AA)

        #düzce
