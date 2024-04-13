Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika az önce deprem mi oldu? EGE'DE PEŞ PEŞE DEPREM! 14 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Deprem mi oldu? 14 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle deprem listesi

        Son dakika deprem haberleri, sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Ülkemizde gün boyunca yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. "Az önce deprem oldu mu, en son nerede oldu?" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleriyle yanıtlanıyor. En son verilere göre; 13 Nisan'da, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde bir sarsıntı meydana geldi. İşte, 14 Nisan 2024 Türkiye'de kaydedilen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 07:48 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'de her gün, hissedilmeyen küçük sarsıntılardan bazıları dahil olmak üzere birçok deprem meydana gelmektedir. Ülke genelindeki artçı ve bağımsız depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak kayıt altına alınmakta ve halkla paylaşılmaktadır. İşte 14 Nisan gerçekleşen son depremlerin listesi...

        2

        ELAZIĞ'DA DEPREM

        Saat 12:25'te Elazığ, Sivrice'de bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sitesinde yaptığı açıklamada depremin büyüklüğü 2.4 olarak kaydedildi.

        Günün ilk saatlerinde 01:54'de Gaziantep Karkamış ve Suriye Halep'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak bildirildi.

        3

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

        Günün erken saatlerinde 05:23'te Ege Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 4.5 olarak kaydedildi. Ardından 06:14 sularında ise 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'e saldırdı
        İran, İsrail'e saldırdı
        Biden tatilini yarıda kesti
        Biden tatilini yarıda kesti
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest