Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! İşte 27 Temmuz son depremler listesi
Son dakika depremler listesi sorgulamaları yoğunlaştı. Gün içinde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile anlık olarak yayınlanıyor. Adana'da ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte, 27 Temmuz Perşembe günü yaşanan depremler...
Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Akdeniz'de ve Kahramanmaraş'ya meydana gelen peş peşe sarsıntılar ile 27 Temmuz Perşembe son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREM
Dün Kahramanmaraş Göksun'da saat 19.25'te 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Yine Kahramanmaraş'ta saat 16.44'te 3,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.