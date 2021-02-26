Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı! 0:00 / 0:00

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yöntemiyle yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aliyev, Ermenistan'daki darbe girişimine yönelik açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir" dedi.

Aliyev, "Ermenistan bugün öyle bir ağır durumdadır ki, bunun günahkarları Ermenistan'ın liderleridir. Ülkeyi buhranlı vaziyete getirip çıkardı. Bunun esas sebebi siyasettir. Ermenistan silahlı kuvvetleri bizim topraklarımızdan çıkarsın sonra bölgede ve bizim siyasetimizde değişiklik olabilir dedik." ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN BİZİ DİNLESEYDİ..."

Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesi olduğunu belirten Aliyev, "Ermenistan’ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım’da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım’da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir" dedi.