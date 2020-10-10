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Habertürk Ermeni ordusunun vurduğu Terter'de! İşte Ermeni saldırısı!

Habertürk'ten Çetiner Çetin, Azerbaycan- Ermenistan savaşının 13'üncü gününde, Ermeni güçlerince defalarca sivillerin hedef alındığı Terter'e gitti. Har mahallede 10-15 evin vurulduğu saldırılar, Ermeni ordusunun kural tanımazlığını gözler önüne serdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı halkı, Ermenistan'ın daha önce olduğu gibi her an anlaşmayı bozabileceği konusunda uyardı

Son dakika Azerbaycan! Habertürk Ermeni ordusunun vurduğu Terter'de! İşte Ermeni saldırısı! - Haberler
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Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan'a ait köyleri hedef almasının ardından başlayan savaşın 13'üncü gününde, Kremlin'de varılan anlaşmanın ardından Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, haberturk.com okurları için Terter'e gitti ve bölgedeki son durumu anlattı.

HER MAHALLEDE 10-15 EV VURULMUŞ

Çetiner Çetin, Karabağ'a en yakın nokta olan ve Ermeni ordusunda sivillerin hedef alındığı Terter'de neredeyse her evin vurulduğunu ifade etti.

Çetin, "Savaşın ilk gününden bu yana Ermeni güçleri sürekli Terter'i hedef alıyordu. Kentte her mahallede en az 10-15 evin vurulduğunu belirtmek gerekir" dedi.

ERMENİLER ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMIŞTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise halkı, Ermeni güçlerin her an ateşkesi ihlal edebileceği konusunda uyarıyor. İnsanlar ateşkesin ne kadar süreceği konusunda endişeli.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı.

Çünkü Ermenistan 1992, 1994 ve 1996 yıllarında da ateşkese rağmen saldırılar düzenlemişti.

72 SAATTE EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞACAKLAR

Kente gelen siviller 72 saat içinde evlerindeki eşyalarını almaya çalışacaklar. Çünkü Ermeni saldırılarının ardından 35 bin kişi bu bölgeden göç etmek zorunda kaldı. Ailerin çoğu Berde'ye, Gence'ye gitmişti ve eşyalarını aldıktan sonra belki de bölgeyi tekrar terk edecekler.

BİRÇOK EV VE APARTMAN KULLANILAMAZ HALDE

Azerbeycan'ın Terter kent merkezinin Ermeni saldırılarında büyük zarar gördü her sokakta gözlemlenebiliyor. Birçok apartman ve evlerin kullanılamaz hale geldiğini gördük.

İnsanların can havliyle kaçtığı Terter'de, Ermeni ordusunun sivilleri nasıl hedef aldığını gördük.

TSİ'YLE 16.00'DA DEĞİŞİM OLACAK

Türkiye saatiyle 16.00 gibi Rus askerlerin gözetiminde esir ve cenaze değişiminin yapılmasının beklendiğini öğrendik.

TERTER'DE KAMERAMIZA YANSIYANLAR...

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