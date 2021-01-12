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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 841 şehit verdi - Haberler
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 841 şehit verdi

Azerbaycan 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul etmesiyle sonlanan Dağlık Karabağ'daki savaşta verilen şehit sayısını güncelledi. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda 2 bin 841 şehit verdiği açıklandı

SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 841 şehit verdi - Haberler
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da verdiği şehit sayısını açıkladı
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AA

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 841 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.

Daha önce 2 bin 823 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 841 olarak güncellendiği belirtildi.

64 askerin de kayıp olduğunu duyuran Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.

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