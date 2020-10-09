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Rus Ortodokslar ve Yahudiler'den Azerbaycan'a zafer duası!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Rus Ortodokslar ve Yahudiler, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon düzenleyen Azerbaycan ordusunun başarısı için dua etti. Azerbaycan Aşkenaz Yahudileri Baş Hahamı Şneor Segal, "Azerbaycan'ın kayıpsız ve mutlak zaferi için dua ettik" dedi

Son dakika Azerbaycan! Rus Ortodokslar ve Yahudiler'den Azerbaycan'a zafer duası! - Haberler
AA

Ermenistan'ı işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki topraklarından çıkarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a Rus Ortodoksları ve Yahudilerden de destek geldi. Başkent Bakü'deki Jen Mironosits Rus Ortodoks Katedrali'nde düzenlenen ayinde, din görevlileri, Azerbaycan ordusunun kısa sürede zafer kazanması ve bölgeye barışın gelmesi temennisinde bulundu.

"KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

AA'da yer alan habere göre Ortodoks dini görevliler, ayinde yaptıkları konuşmalarda, Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan toprağı olduğuna dikkat çekti.

ZAFER TEMENNİSİNDE BULUNDULAR

Bakü'deki Aşkenaz Yahudileri de düzenledikleri ayinde, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için mücadele eden askerlere başarı ve zafer temennisinde bulundu.

"AZERBAYCAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

Azerbaycan Aşkenaz Yahudileri Baş Hahamı Şneor Segal, ayinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ı çok sevdiklerini ve desteklediklerini belirtti.

"VATANIMIZA, ORDUMUZA DUA ETTİK"

Burada çeşitli din ve millet mensuplarının kendi kültürlerini rahatça yaşadığına işaret eden Segal, "Bugünkü ayinde, vatanımız için savaşan her bir askerimiz, tüm ordumuz için dualar ettik. Onlara kayıpsız ve mutlak zaferler diledik. Bir sonraki ayinimizi Şuşa'da yapacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

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