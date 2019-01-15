MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın sözlerini hatırlatarak, "Bu saatten sonra Fırat'ın doğusuna girmek vatan borcudur, namusun gereğidir. Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan sütunları dikmek için görev taksimi yapanlar sömürgecilerdir. NATO ittifakı yol ayrımındadır. Aç kalabiliriz, yoksul düşebiliriz. Ama size boyun eğersek, sizden aman dilersek bize yazıklar olsun. Hayat bize haram zıkkım olsun. En iyi bildiğiniz şey öldürmek. Kimseden emir almayız, izin almayız. Trump'ın sözüyle hareket etmek tarih ve coğrafyadan sürülmek anlamına gelecektir" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Bahçeli, "31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı seçilmeyecek. Bütün kararların bir kişi tarafından alındığı sistemin Türkiye'nin bekası olarak anlatıldığını iddia ediyorlar. Tek bildikleri ezber. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, 31 Mart'a da beka açısından bakılamayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir. Biz bekanın yaşatılmasını istiyoruz. 15 Temmuz FETÖ ihanetine maruz kalmış bir ülkede beka sorunu nasıl konuşulmayacaktır. Türkiye'nin beka sorunu yoksa bu mücadele niye var?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bizi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İstismarcılara fırsat vermeyeceğiz. Türk milletinin bize yalnız bugün değil, gelecekte de ihtiyacı olacaktır. Türkiye var olduğu sürece Türk milletinin emrindeyiz. Hiçbir ayrım yapmadan herkesle kucaklaşmaktan bahtiyarlık duyarız. MHP, Türk siyasetinin marka değeri, ahlak seviyesi, fedakarlık desibelidir. MHP, Türklüğün beka ümididir. MHP, Türk milletinin hükümranlık beratıdır. Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak güç biziz. Türk milletinin kalkınma, refah yolundaki ümidi biziz. Zalimlere dünyayı dar edecek inanmışlık bizdedir. Kaynağımız bellidir, kıblemiz birdir, kavgamızda zilletledir.

Yarım asırlık mazimizle Türkiye'nin geleceğine talibiz. Cumhur İttifakı'nın yaşaması konusunda kararımız karardır. Bir daha sistem tartışmalarının doğmaması, bir daha 15 Temmuzların olmaması için kararlıyız. Kimin ne söylediğinin anlamı yoktur, biz Türkiye'nin yanındayız. Biz Türk milleti ne diliyorsa, ne istiyorsa onu diliyor, onu seslendiriyoruz. Gocunan varsa gocuk giysin. Vicdanı değilse bile bedeni ısınır. Cumhur İttifakı'na laf sokanlar, partimizi eleştiri yağmuruna tutanlar boşuna heves etmesin. Bugün de duruşumuzdan bir adım geri atan, karanlığa göz kırpan bunların alayı gibi namert olsun.

"CHP'Yİ KİM YÖNETİYOR ONU SÖYLEYİN"

CHP'li bazı kan sulandırıcılar, yönlendirildiğini hem şahsımı hem de sayın Erdoğan'ı bu odağın yönettiğini ileri sürmektedir. Bu zavallı bedbahtlar fazla film izliyorlar. Nasılsa işleri güçleri yok canları sıkıldıkça tezvirat üretiyorlar. Bu iddia sahiplerine diyorum ki, karpuzlar kabak çıktı, hayaller kabus olarak size döndü. Hala uslanmadınız, hala terbiye bulamadınız. MHP'yi yönetecek, istikamet çizecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilir, yalnızca milletten talimat alır yalnızca millete hizmet eder. Asıl CHP'yi kim yönetiyor, kimler sokağa itiyor bunu söyleyin.

Muğlak siyasetlerini yönetmek için müfterilikten medet umanlar kimlerin kuklası olduklarını söylesin, gereğini yapalım. Değerlerimize yabancı kalanların bunu itiraf edecek ne cesaret ne iradeleri vardır. Tuzağa düşmüşler acıyanları yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar, MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı çukura çekemeyecekler. 31 Mart'ta yiyecekleri şamarla silinip gideceklerdir.

Herkes ayağını denk almalı, kendine gelmelidir. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu millet çaresiz değildir. Hakka hürmet, adalete riayetle her sorunun üstesinden mutlaka gelinecektir. Yeter ki birlik ve beraberlikten sapılmasın. Milli ve manevi mirasa leke düşürülmesin.

"CHP, YSK'YI TANIMIYORSA SEÇİME GİRMESİN"

Ülkemiz tarihi bir dönemeçtedir. Bölgesel meseleler ağırlaşmaktadır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Lazım gelen tedbirleri alıyoruz. Felaket senaryolarını sahneye çıkarmak için sabırsızlıkla bekleyen zilletleri biliyoruz. CHP'liler YSK'yı tanımıyormuş. Hayali seçmenler oluşturuluyormuş. Bu iddialardaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP, YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Katılacaksa iddialarını açıklasın. Ya suç duyurusunda bulunsun, ya da YSK harekete geçsin. 31 Mart'a şaibe bulaştırmak, seçim sonuçlarını karalamak için provokasyona karışma siyasi ahlakla bağdaşacaktır. Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar. Kinlerini bilemişler 1 Nisan'ı bekliyorlar. Esasen başlarına geleceğini biliyorlar, çatılarının uçacağının farkındalar.

"BEKA SORUNU NASIL KONUŞULMAYACAK?"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yıkmanın peşindeler. Elbette buna müsaade etmeyeceğiz. Zillet ittifakı duvara toslayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazasız belasız devamını önemli bir görev addediyoruz. 31 Mart seçimlerini beka merceğinden analiz ediyoruz. 31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı seçilmeyecek. Bütün kararların bir kişi tarafından alındığı sistemin Türkiye'nin bekası olarak anlatıldığını iddia ediyorlar. Tek bildikleri ezber. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, 31 Mart'a da beka açısından bakılamayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir. Biz bekanın yaşatılmasını istiyoruz. 15 Temmuz FETÖ ihanetine maruz kalmış bir ülkede beka sorunu nasıl konuşulmayacaktır. Türkiye'nin beka sorunu yoksa bu mücadele niye var?

FIRAT'IN DOĞUSUNDA ÇİÇEK BÖCEK Mİ TOPLANIYOR?

Fırat'ın doğusunda çiçek böcek mi toplanıyor? Suriye'nin kuzeyinde birileri mangal keyfi yapıyor da biz de aralarına karışalım mı istiyoruz? Namlular üzerimize çevrilmişken ne yapsaydık, bir belediye daha fazla kazanalım hedefine sahiplenseydik. Dava diyoruz bunlar davar anlıyor. Beka gittikten sonra belediyeyi ne yapacağız? 30 büyükşehir belediye başkanlığı ile ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakına uygun olarak anlaştık. Büyükşehir belediyeleri ile bunların alt belediyeleri kapsamında parti yönetimimizde olan hiçbir belediyede AK Parti adayı çıkarmadık. partimizin hak ve hukukunu ezdirmedik, onlarınkini yok saymadık. MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalan değil de nedir?

MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? Hiç kimseyi beğendirecek halimiz yoktur. Bize inanan bizimle gelir. Cumhur İttifakı diyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceğinin Türkiye'sinin güvenceye alınmasını amaçlıyoruz. Yanlış mı konuşuyoruz, kökümüzden mi uzaklaşıyoruz. 31 Mart'ın havasını bozmak, CHP'sinden, HDP'sinden, İP'inden PKK'sına kadar hepsi devrededir.

"SAYIN YILDIRIM'IN İSTİFASINA GEREK YOKTUR"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında yapılan yorumlar gözden kaçmamalıdır. Gazi Meclis'e başkanlık yapmak şerefli bir görevlidir. Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre TBMM Başkanlığı usul ve esasları bellidir. İstifa etmesi gerektiğini söyleyenlerin hedefi arızalıdır. Sayın Yıldırım, görevi milletten almıştır. İstifasına lüzum yoktur. Bunlar sorumsuzdur, şuursuzdur. 94'üncü madde yoruma müsaittir. Bu polemiğin sonlandırılması acildir. Bize göre Sayın Yıldırım'ın istifasına gerek yoktur. Bu tartışma sürecekse TBMM'nin İçtüzüğünün 14'üncü maddesi en kalıcı yoldur. Buna göre, Sayın Yıldırım Ankara dışında olduğu dönemde yazıyla vekalet görevi verebilecektir. Böylece her suçlama kesilecektir. Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. 31 Mart'ta siyasi sonlarını yaşayacak zillet ittifakının kozlarının elinden alınmasını istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak için el ovuşturan çevrelere fırsat verilmemesini hayati önemde görüyoruz. Milli bekamızı yıkmak isteyen teröristlerin ülkemizi nasıl bir belaya sürüklediği malumdur. Türkiye'nin huzura ulaşması mühimdir. MHP, siyasi çıkar hesabı yapmayacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta destan yazacak, hain senaryoları yırtıp atacaktır. 31 Mart'ta hangi partinin ne kadar belediye kazanacağından daha fazla Türkiye'nin hak ve çıkarları belirleyici olacaktır. Beka yoksa belediye zaten yoktur.

TRUMP'A: ELİNDEN NE GELİYORSA YAP

İp inceldiği yerden kopacaksa kopsun. ABD Başkanı yine şaşırmış, yine sinirleri germiş. Twitter mesajı düşmanlık ötesidir. ABD Başkanı PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak görüyorsa ya cahildir, ya canidir. Teröristlere insan demek bile ihanettir. Trump'ın bunları Kürt olarak görmesi küstahlıktır. Teröristle mücadele edersek Trump Türkiye'yi mahvedermiş. Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen, senin gibi olsun. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine.

Bu saatten sonra Fırat'ın doğusuna girmek vatan borcudur, namusun gereğidir. Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan sütunları dikmek için görev taksimi yapanlar sömürgecilerdir. NATO ittifakı yol ayrımındadır. Aç kalabiliriz, yoksul düşebiliriz. Ama size boyun eğersek, sizden aman dilersek bize yazıklar olsun. Hayat bize haram zıkkım olsun. En iyi bildiğiniz şey öldürmek. Kimseden emir almayız, izin almayız. Trump'ın sözüyle hareket etmek tarih ve coğrafyadan sürülmek anlamına gelecektir."

YILDIRIM'I ZİYARET EDECEK

MHP lideri, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, 27 Ocak'ta AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ