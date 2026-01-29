Habertürk
        Son dakika: Bakan açıkladı! 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama

        Bakan açıkladı! 26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 59 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık, 59'u tutuklandı" dedi

        Giriş: 29.01.2026 - 13:34 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:34
        26 ilde göçmen kaçakçılığı: 59 tutuklama
        Jandarma Genel Komutanlığınca son 2 haftada 26 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 171 göçmen kaçakçısından 59'u tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 2 haftada 26 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

        Açıklamaya göre, operasyonlar, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ile Van'da havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu gerçekleşti.

        Jandarma ekiplerince 171 göçmen kaçakçısı yakalandı, 86 araç ve 8 bot ele geçirildi.

        Şüphelilerden 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

        Bağcılar'da burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaşıp hayatını kaybetti

        Bağcılar'da burun ameliyatı olan 29 yaşındaki genç fenalaşıp hayatını kaybetti

