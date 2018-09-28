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Bakan Albayrak, ABD'nin en büyükleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York'ta oldukça yoğun ekonomi ve finans diplomasisi gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, aralarında Citibank, JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da aralarında olduğu ABD'nin dev yatırım şirketleri ve bankalarının temsilcileriyle baş başa toplantılar yaptı ve önemli mesajlar verdi

28.09.2018 - 08:50 | Güncelleme: AA

Bakan Albayrak, New York temasları kapsamında, ABD'nin en büyük yatırım şirketlerinden Stone Harbour, Alliance Bernstein, Massachusetts Financial Services, Neuberger Berman, Wellington Management, NWI Management, Lazard, PGIM ve Invesco ile ülkenin dev bankaları Citibank, JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da aralarında olduğu birçok banka ve yatırımcı ile toplantılar yaptı.

Her banka ve yatırımcı ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara, üst düzey yönetici (CEO) ve gelişmekte olan ülkelerden sorumlu başkanlar seviyesinde katılımlar oldu. Toplantı düzenlenen yatırım şirketlerinin toplam yönettiği varlık değerlerinin 5 trilyon dolar düzeyinde olduğu kaydedildi.

Albayrak, ayrıca Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ile görüştü.

  • HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: Güçlü ekonomik altyapımız ile süreçlerden daha az etkilendik. Geçmiş tecrübelerimiz ve siyasi istikrarımız sayesinde ekonomimiz çok başarılı bir sınav verdi. Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız. Ancak çok daha güçlü bir yapı için yol haritamızı hazırladık ve kararlılıkla uygulayacağız.

Oldukça yapıcı bir atmosferde geçen toplantılarda Bakan Albayrak, muhataplarının Türkiye ile ilgili sorularına doğrudan yanıt verdi.

Muhataplarına özellikle Yeni Ekonomi Program (YEP) ile ilgili bilgi veren Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra para ve maliye politikalarının daha güçlü koordinasyonla hayata geçirildiğini, YEP çerçevesinde bütçe disiplini, cari açıkla mücadele ve enflasyonla mücadele konularında tüm bakanlıkların kendi eylem planlarını hazırladıklarını ve kamuda çok güçlü bir uyum ile Türkiye'nin ekonomide temel hedeflere emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin 2013 yılından bu yana yaşadığı iç ve dış sınamaların, terör saldırılarının ve bölgesindeki gelişmelerin, gelişmekte olan ülkelerin hepsinde çok ağır ekonomik sonuçlara neden olabileceğini söyledi. 

SPEKÜLATİF ATAKLAR PÜSKÜRTÜLDÜ

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde temel hiçbir değişiklik olmadığını ifade eden Albayrak, tüm küresel piyasa oyuncularının süreçlerin ekonomik olmadığı konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi. Albayrak, spekülatif atakların püskürtüldüğünü ve dengelenme sürecinin başladığını belirtti.

Özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında hükümetin elde ettiği 5 yıllık yetkinin ekonomide daha uzun süreli stratejileri hayata geçirmeye imkan sağladığını kaydeden Albayrak, ekonominin her alanında ihtiyaç duyulan yapısal reformlar için çok yakında kararlı adımların atılacağını söyledi.

 

Bakan Albayrak, New York'ta ayrıca, Münih Güvenlik Konferansı isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panele de katılarak, Alman finans ve iş dünyası temsilcilerinin Türkiye ile ilgili sorularını yanıtladı.

Albayrak, New York programı boyunca Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Amerikan Ticaret Odasının yuvarlak masa toplantısı ile 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda da küresel yatırımcılarla bir araya geldi.

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Yorumlar 3
  • Misafir 18 dakika önce
    süreçten az etkilendik diyor damat bey. euro 7 oldu kaç tane şirket battı, millet alışveriş yapamaz oldu
  • Misafir 19 dakika önce
    Gorustude ne oldu bize bir yararimi oldu bir paket cocuk bezi 175 tl bakana birisi hatirlatsin carşı pazar yanıyor haberi yok en büyükleri ile görüşmüş :) amerikali bakkal richart kaportaci ronald ile görüşmüş
  • Misafir 21 dakika önce
    Bir akpli olarak alım gücüm bir senede yarıyarıya indi. Bir daha size oy yok
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