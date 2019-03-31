SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada ana gündemin ekonomide reform olacağını söyledi. Albayrak mesajında "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." yazdı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 31, 2019