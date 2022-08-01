Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa
ABONE OL

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü

Son dakika haberi... Balkanlar'da gerilim yaşayan Sırbistan ve Kosova'nın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki bakana, gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Türkiye olarak balkanların barış ve istikrarına önem veriyoruz" dedi

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü
0:00 / 0:00
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

AA'nın haberine göre; görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: NATO Kosova Gücü'nden kritik açıklama
DÜNYA NATO Kosova Gücü'nden kritik açıklama
Kosova'da siren sesleri duyuldu! Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı - Güncel Haberler
DÜNYA Kosova'da siren sesleri! Kosova Başbakanı'ndan ...
Son dakika: Endişelendiren görüntü! Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yine dumanlar yükseldi - Gündem Haberleri
DÜNYA Endişelendiren görüntü! Lübnan'da yine dumanlar ...
Somali'de terör saldırısı! 7 kişi öldürüldü
DÜNYA Somali'de terör saldırısı! 7 kişi öldürüldü
ABD'nin Kentucky eyaletinde sel felaketi: Can kaybı 26'ya yükseldi
DÜNYA ABD'de sel felaketi: 26 kişi öldü
Prens Charles'ın vakfı Usame bin Ladin'in ailesinden bağış mı aldı?
DÜNYA Prens Charles'ın vakfı bin Ladin'in ailesinden bağış ...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi yarın yola çıkabilir
DÜNYA Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi ne zaman yola çıkacak?
Son dakika | Putin "rakipsiz silah" demişti: Rusya tekrar hipersonik füze alacak mı?
DÜNYA Putin "rakipsiz silah" demişti: Rusya tekrar ...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan tahıl merkezi görüşmeleri
DÜNYA Bakan Akar'dan tahıl merkezi görüşmeleri
Çin tatbikat yaptı... Son dakika: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti gerginliği arttırdı
DÜNYA Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti gerginliği arttırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.