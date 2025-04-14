Bakan Fidan, ABD'li ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve Rusya - Ukrayna savaşında ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Fidan ve Rubio son olarak 24 Mart'ta ABD'de yüz yüze görüşmüştü.

Washington'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmak istediğini söyleyen Rubio, "Türkiye bir NATO müttefiki. Onlarla Suriye ve diğer yerlerde işbirliği yapmak isteriz" demişti.

İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde Umman'da İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin geçen hafta Umman'da yapılan müzakereler ele alındı.