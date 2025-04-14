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        Haberler Dünya Bakan Fidan, ABD'li ve İranlı mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, ABD'li ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Bakan Fidan diğer yandan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan müzakere ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:54
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        Bakan Fidan, ABD'li ve İranlı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve Rusya - Ukrayna savaşında ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

        Fidan ve Rubio son olarak 24 Mart'ta ABD'de yüz yüze görüşmüştü.

        Washington'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmak istediğini söyleyen Rubio, "Türkiye bir NATO müttefiki. Onlarla Suriye ve diğer yerlerde işbirliği yapmak isteriz" demişti.

        İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde Umman'da İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

        Görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin geçen hafta Umman'da yapılan müzakereler ele alındı.

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