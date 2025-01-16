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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkese dair açıklamalarda bulunarak "İnsanlık adına kıymetli bir adımdır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 01:19 Güncelleme: 16.01.2025 - 01:29
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        Bakan Fidan: İnsanlık adına kıymetli
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Gazze’de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır. Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır’ın çabaları takdire şayandır. Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze’ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasını sağlamalıyız. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye, üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız. Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin’in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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