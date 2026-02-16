Dışişleri Bakanı Fidan Suudi mevkidaşıyla görüştü
Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı
Giriş: 16.02.2026 - 14:12 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan'ın telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.
