Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada, "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz" dedi.
Ayrtıntılar geliyor...
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