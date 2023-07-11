Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek