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Bakan Soylu'dan 'sessiz istila' tepkisi: Kim neyin istilasını yapacak

İçişleri Bakanı Soylu, “İstanbul’da şu anda toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var" derken, "Türkiye’de toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var” diye konuştu. "Sessiz istila" belgeseli hakkında konuşan Soylu, "Kim neyin istilasını yapacak ya... Kime istila ettireceğiz bu memleketi. Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz" dedi. Bakan Soylu ayrıca, "Yargının yapması gereken şu. Bu film kin, nefretlik ve düşmanlık üzerine yapıldı. Eğer bu filmi Ümit Özdağ fonladıysa nereden buldu parayı" ifadelerini kullandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı...
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "sessiz istila" iddiaları hakkında "Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi. Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TÜRKİYE İSTİLA MI EDİLİYOR?

Dünya tarihinin güçlü göçmenlerden birisini hepimiz yaşıyoruz. Hakikaten bu tarihe geçiyor. Burada Türkiye'ye karşı kimlerin davrandığını konuşacağız. Bugün tükürdüklerini yalayanları, provokasyonları hepsini konuşacağız. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye'deki savaşı biz mi başlattık? Irak'a girip biz burayı özgürleştireceğiz diyen ABD dediğini yaptı mı? Yoksa insanların orada yarınlarını mı aldı? Peki Yemen, Lübnan ya Orta Asya. Eğer iç savaş varsa eğer yoksulluk varsa, bir taraftan eğitim, suya gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? İnsanları vekalet savaşının içerisine düşürmüşsünüz. Çekilmişsiniz yetmemiş afyon tarlaları kurarak bunu dünyada satışa sunuyorsunuz. Bunu biz yapmadık papyon takan Batılılar yaptı. Bugün bu operasyonların içinde de onlar var.

"BÜYÜKELÇİLER ÜZERİNDEN OPERASYON YAPANLAR VAR"

Bir taraftan aman aman sakın göndermeyin diyeceksiniz el altından Büyükelçi üzerinden operasyon yapanlar var. Dışarıdan ve içeriden saldırı var. Bunun sebepleri var. 2023 yılında seçim var. 2019 yılında bu durumu kullanan siyasi partiler bazı belediyeleri kazandı. Göçmenler konusunda ne yaptılar? Şimdi unuttular. 2023 seçimleri geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakı zora düşürecek şeyler söyleyerek bir pozitif katkı kullanmadan 'Göndereceğiz' diye söylemlerde bulunuyor. Hadi Halep'e gönderde göreyim. Herkes canından korkuyor. Orada büyük bir demokratik kıyım var. Bunu kimse görmüyor.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖÇMEN TEPKİSİ

Suriye'de sorun yok söylemlerine cevap veren Bakan Soylu, "Rejim İdlib'i bombalamadı. Bizim evlatlarımız orada şehit olmuyor mu. Biz neredeyiz. İnsanlar neden çadırda dursun neden gıda paketlerine ihtiyaç duysun. Vallahi giydiklerime üzülüyorum. Oturduğumuz masada yetim çocukları var. Elimizi tutup bırakmıyor. Çadırda yaşıyorlar. Kılıçdaroğlu bilmez Atme Kampı'nı. 1 milyon 700 bin insan oralarda yaşıyor. Bizim orada onları tutmak için nasıl çabaladığımızı biliyorlar mı? Allah'tan korkacaksınız.

'İSTİLA' SÖYLEMLERİNE TEPKİ: KİM YAPACAKMIŞ

Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye Başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi. Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz.

"ORTADOĞU'DAN GELECEK OLAN TURİSTLER"

İkinci sebep Türkiye'nin ihracatı arttı. 300 milyar seviyesine Türkiye'nin geleceğinin göstergesi. Bu üretim ile oluyor. Üretim ekonomisi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Üçüncüsü ise Ortadoğu Arap turizmi. Bakın geçen yıl 4 milyon civarında orta doğu coğrafyasından insan geldi. Türkiye içerisinde etrafındaki gelebilecek olan misafirlere algı oluşturup, turizmin önünü kesmek isteyenlere fırsat tanıyacak bir anlayışı serbest bırakmamızı istiyorlar.

"DÖRDÜNCÜ SEBEP GÜVENLİ BÖLGELER"

Dördüncüsü ise güvenli bölgeler. Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı. Bizim bu üç bölgede harekat noktamız var. 8 bin km alanda güvenli alan oluşturmuşluğumuz söz konusu. İsterseniz biz Afrin'den çıkalım. Bizim oradan çıkmamızı Kılıçdaroğlu istiyor. Adıyaman, Kilis, Gaziantep'tekilere sesleniyorum. Bu bölgede 1 terörist kaldı. Onu da bulacağız. Afrin'den çıkalım ertesi gün Hatay'dan Adıyaman'a kadar en az 100'ün üzerinde terörist sızar. Türkiye tarihi bir politika işliyor. Hem terör koridorunu kapatıyor hem de Türkiye'nin içerisini koruyor. Üçüncüsünü ise aklı yetmeyenlere söylüyorum. Türkiye kaçak göçmenlere orada güvenli bölgelere olarak yapılıyor. Bir adım ile üç politika yapılıyor. Bir ülkenin kendi insanı bu kadar kötü sözler söyler mi ya?

"AVRUPA'DAKİ AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞİ TÜRKİYE'DE İŞLEMEZ"

Biz Türk düşmanlığı yapıyormuşuz. Bunu kim söylüyor? Bunu her partiden kovulan isim söylüyor. Avrupa'da yükselen aşırı sağcı söylemleri burada yapmaya çalışıyor. Burası Müslüman bir ülke. Bizim inancımız ve geleneğimizde bu yok. Bizim İskandinav ülkesi olduğumuzu düşünenlere söylüyorum. İstanbul'daki ve diğer illerde çıkan yalan videolar ve bot hesapların asıl amaçlarını, organizasyonu anlatıyorum.

SINIRDA 8 MİLYON İNSAN YAŞIYOR

Türkiye sınırında 6 milyon işiyor. 2 milyon insan da İran sınırında yaşıyor. Toplam 8 milyon insan yaşıyor. Rejim burayı bombalasa nereye gidecekler? Bu insanlar buraya çiftetelli oynamaya gelmedi. Biz bunlarla 100 yıl önce aynı milletin insanıydık. Allah aşkına yapmayın ya. Van sınırında 2 yaşında çocuklar çıkarıyoruz.

"İŞ İNSANLARI İSYAN EDECEK"

İstanbul'da fabrikanda Suriyeli çalıştır, sigortada yapma. Sonra 'Bu Suriyeliler' ne olacak de. Önce iş insanları isyan edecek. Ben Çalışma Bakanlığı döneminde iş insanları geldi. Suriyelilerin çalışması için düzenleme yapılmasını istedi.

İSTANBUL'DAKİ GÖÇMEN SAYISI İDDİALARI

İstanbul'da toplam şu an 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Diğer rakam ise ikametli ve yabancılar. İstanbul'da yaşayan sadece Suriyeli değil farklı statülerde olanlar da var. Bütün dertleri Cumhur İttifakı'na zarar vermek. Türkiye'de 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var. Geçici koruma statüsünde. İkamet izni ile kalan yabancı ise 1 milyon 417 bin. Artı uluslararası koruma. Yani Türkiye'ye gelip kendini atmış. Hangi bölgelerden bu savaş bölgelerden. Bu da 320 bindir. Bunun aşağı yukarı 4 milyon 100 bini mülteci diyebileceğimiz statüde. 1 milyon 417 bin ise ikametli yabancı var.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

İstanbul'da valiliğin açıkladığı rakamlar. Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddiaları kesinlikle doğru değil. 120 bin Suriyeli pasifte. Bunu da bu rakamlara yansıtmadık. Son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Gönüllü 500 bin, 641 bin kişi de denizlerden Avrupa'ya geçti. Toplam 5 yılda gidenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi geçti.

"SESSİZ İSTİLA BİR EDEPSİZLİKTİR"

Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direk hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Bot hesaplar ile kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI SOROS TAKTİĞİDİR"

Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de çekilmiş gibi gösterildi.

"HEPSİ TEK MERKEZDE YÖNETİLİYOR"

Bu olaylar hepsi bir merkezde yönetiliyor. Batı eksinin AB ve ABD oluşturuyor. Büyükelçiler içinde operasyon yapıyorlar. Türkiye göçmen deposu olsun istiyorlar. AB Türkiye'nin 'göçmen deposu' olmasını istiyorlar. Bu teklifi kaç kere getirdiler. Bizim yaptığımız insanlık yetmiyor. Tam tersini istiyorlar. Tamamen Türkiye'yi dışarıdan getirdikleri ve daha sonra operasyon yapabileceği bir sistemi içerisine düşürmek istiyorlar.

"ÜMİT ÖZDAĞ NEREDEN FONLANDI?"

Yargının yapması gereken şu. Bu film kin, nefretlik ve düşmanlık üzerine yapıldı. Eğer bu filmi Ümit Özdağ fonladıysa nereden buldu parayı. Bu parayı Özdağ, Ruşen Çakır gibi sende ABD'deki birtakım Türkiye'yi karıştırmaya yönelik vakıflardan mı aldın onlardan mı fonlandın. Ruşen Çakır ile oturup sohbet edip, eziyet çeken insanların üzerinden başkalarının para ile keyif yapmak bu ülkenin yargısı tarafından cezasız bırakılmayacaktır. Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, bunlar başka ülkelerin çocukları olmuşlar.

"İDLİB'DE 60 BİN EV TESLİM ETTİK"

Sınırda güvenliğini sağladığımız 6 milyon insan var. Biz bunların sadece güvenliğini sağlamıyoruz. Geçen gün İdlib'de 60 bin ev teslim ettik. 10 bin ev yapılıyor ve bu rakam 100 bin seviyesine çıkacak. Onlar burada iftira atmakla karıştıyorlar buraları. Bu işler için insanlık lazım, vicdan lazım. 57 bin ev tamamlandı ve bunların hepsi bağış. İnsanlık biraz maliyetli bunlar maliyete katlanmayacak cinstenlerdir.

1 MİLYON SURİYELİ GÖNDERME PROJESİ

Biz şu anda Ukrayna'ya, Lübnan'a, Filistin'e, Yemen'e, Bangladeş'e insani yardım gönderiyoruz. İnsani yardım konusunda biz birinci sıradayız. İdlib'de yaptığımız briket evlerin hepsi bağış. Sayın Ertuğrul Özkök bu milletin cebinden çıkmıyor bu paralar. Televizyona çıkarak bunları söylemek doğru değil. İdeolojik olarak farklı olabiliriz ama insanlığı ezip geçmeyelim. Dünyanın birçok noktasına iyilik trenini gönderiyoruz. İdlib'te yaklaşık 100 bin briket ev yapıp bu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Biz burada tetikleme de yaptık. Orada başka yerlerden de gelinip yapılmaya başlandı. Projeler finansman dahil her şey hazırlandı ve bitti. 40,60 ve 80 metrekare bu evlerin finansmanı tamamen Uluslararası Yardım Kuruluşu'ndan çıkıyor. 1 milyon insan için 250 bin ev planlanıyor. Cumhurbaşkanımız bunun projesini kamuoyu ile paylaşacak.

PROJELER HAZIRLANDI

Türkiye'de geçici koruma statüsünde olan Suriyeliler İdlib dışındaki yere gelecek. Projeler ayarlandı. Projelerde okullar, spor salonları, AVM olacak. Biz gönüllü, onurlu ve güvenli dönüşü sağlamalıyız. Huzuru sağlıyor muyuz evet, güvenli dönüş başladı mı? Başladı. Suriye'nin kuzeyi organize sanayi bölgeleri faaliyetleri için projeler başladı. 1300 üzerinde işletme var. Buralarda hastaneler yapılacak ve bunlar bağışlar ile yapılacak. Bunlar Türkiye düşmanlığı yapmak ile olmuyor. 750 bin Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu. Eğer Türkiye'de olmasalardı doğmayacaklardı. Türkiye dünyaya insanlık dersi vermiştir.

NE OLMUŞTU?

Youtube'da "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınmıştı. Belgeselin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakılmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, "Hande Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. Hande Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler 'halk' değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok" ifadelerini kullanmıştı.

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