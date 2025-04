Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Yerin yaklaşık 7 km. derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km. uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.

Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldü. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

Kurumlarımız tüm gücüyle burada ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimizle ve komşu belediyelerimiz sahada çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda etkin ve yetkin bilim insanlarımızla istişare ediyor, onların görüşleri doğrultusunda yapılması gereken her türlü iş, işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir alınmaktadır.

Şu an İstanbul'un 39 ilçesinden gelen talepleri 112 koordinasyonuyla yürütüyoruz. 112 her bir talebi dikkate alıyor. İlgili birim hangisi ise, ilgili bakanlık hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Afetin ilk anıyla birlikte tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. İstanbul'da çalışması gereken hasar tespit konusunda arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Ekibimiz şu an sahadadır. Ekiplerimiz hızlı şekilde İstanbul'a intikal ediyor. Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.

Arkadaşlarımız bu binalarda gerekli incelemeler yapacak. Orada yapılması gereken her türlü iş ve işlemi 6 Şubat'ta olduğu gibi milletimizle elele verip İstanbul'un da bu anlamda her türlü ihtiyacını gidermek için canla, başla mücadelemize devam edeceğiz. AFAD koordinasyonluğunda süreç yönetilecek. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere 2 kriz merkezi kuruyoruz. Burada uyarıda bulunmak gerekirse sarsıntılar aralıklarla devam ediyor, artçı depremler yine devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte lütfen riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri varsa, tereddütleri varsa 112'yi arasınlar oradan ekiplerimizi yönlendirelim binaların tespitlerini yapalım istiyoruz.

Bugün yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir; İstanbul'un tek gündemi vardır. Bu gündem de depremdir. Burada süreci hep birlikte elele vererek yürütmek zorundayız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz, bu acıları yaşadık. 6 Şubat depreminde 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Bir daha bu acıyı yaşamak istemiyoruz. Riskli bina varsa, hasarlı bina varsa hep birlikte muhalefeti iktidarı, belediyesi, bakanlığı hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın tüm İstanbul'a müjdelediği her türlü süreci hep birlikte elele verelim, bu acıyı yaşamayalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Biz Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'un da 39 ilçesinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Gelen her türlü talebi dikkate alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız an be an süreci yakınen takip etmektedir. Gerekli talimatı bizlere vermiştir. Milletimizle birlikte bu süreci inşallah yürüteceğiz.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 236 KİŞİ ETKİLENDİ

Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum Sağlık Bakanı olarak öğle İstanbul'da yaşanan depremde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a intikal ettik. Çok şükür depremden direk etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. İkincil olarak düşme, atlama veya yıkımdan, korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız oldu. 173 İstanbul, 24 Tekirdağ ve Sakarya 2 tane Yalova, Bursa'da 3 vatandaşımız etkilendi. Hepsinin durumu iyi.