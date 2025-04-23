Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Yerin yaklaşık 7 km. derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km. uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.

Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldü. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

REKLAM Valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlerine gelme ile ilgili izin verildiğini ifade etmiş oldu. 10 bin 84 112'ye çağrı geldi. Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pekçoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz. Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum.

Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik. 2019 Silivri 5,8 depremini gözünüzün önüne getirin. Birbirimizle 1,5 saat bile haberleşemedik. Ben vali iken burada sayın bakanımızın başkanlık ettiği binlerce toplantı yaptık. Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık binamız, kendi hanemiz, kamunun sunmuş olduğu hizmet binalarının tamamının deprem dayamını gözümüzün önüne getirip, devlet millet elele, hükümetimizin açtığı, koordinasoyununu sayın Murat Kurum Bakan'ın yaptığı hizmetten faydalanmak lazım. Tekrar İstanbullu hemşehrilerime büyük geçmiş olsun diyorum. Hastaneye tedavi amacıyla gelen vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Deprem öncesinde devlet millet el birliği ile hazırlıklarımızı cansiperhane yapalım. Bu depremde bir enkaz arama kurtarma olmadı. Şu İstanbulumuzu bu noktada oyalanmadan, hükümet temsilcileri, belediyelerimizin tamamı hepimiz elimizi, yüreğimizi taşın altına koyalım, birbirimizle işaret parmağı ile konuşmadan hasbi olarak bu sorunu çözelim istiorum. BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMALAR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu:

İstanbul'da 12 sularında gerçekten herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık, hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki, sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi herhangi can kaybımız yok. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. İstanbul bu depremden etkilendi ama Marmara'da depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimiz müsterih olsun, mevcut durum itiariyle paniğe mahal verilecek durum sözkonusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, sağlık birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Kurumlarımız tüm gücüyle burada ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimizle ve komşu belediyelerimiz sahada çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda etkin ve yetkin bilim insanlarımızla istişare ediyor, onların görüşleri doğrultusunda yapılması gereken her türlü iş, işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir alınmaktadır.

Şu an İstanbul'un 39 ilçesinden gelen talepleri 112 koordinasyonuyla yürütüyoruz. 112 her bir talebi dikkate alıyor. İlgili birim hangisi ise, ilgili bakanlık hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Afetin ilk anıyla birlikte tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. İstanbul'da çalışması gereken hasar tespit konusunda arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Ekibimiz şu an sahadadır. Ekiplerimiz hızlı şekilde İstanbul'a intikal ediyor. Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. 4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. 8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da 7,5 milyona aşkı bağımsız birimi düşündüğümüzde burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık.

Arkadaşlarımız bu binalarda gerekli incelemeler yapacak. Orada yapılması gereken her türlü iş ve işlemi 6 Şubat'ta olduğu gibi milletimizle elele verip İstanbul'un da bu anlamda her türlü ihtiyacını gidermek için canla, başla mücadelemize devam edeceğiz. AFAD koordinasyonluğunda süreç yönetilecek. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere 2 kriz merkezi kuruyoruz. Burada uyarıda bulunmak gerekirse sarsıntılar aralıklarla devam ediyor, artçı depremler yine devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte lütfen riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri varsa, tereddütleri varsa 112'yi arasınlar oradan ekiplerimizi yönlendirelim binaların tespitlerini yapalım istiyoruz. Yine önemli bir husus; afet anlarında en önemli meselelerin başında toplanma alanları gelir. AFAD bünyesinde İstanbul'da toplanma alanlarını detaylı şekilde İstanbullu hemşehrilerimiz görebilir. Hem valiliğimiz hem AFAD müdürlüğümüzün internet sitelerinden ulaşabilirler. Kızılayımız başta olmak üzere barınma ve yemek ihtiyacını giderecek kurum ve kuruluşlar milletimizin yanında olacaktır. Hamdolsun İstanbul'da ilk dakikalar itibariyle iletişimde herhangi problem yaşamadık. Bugün İstanbul'da çok fazla bir iletişim problemi yaşamadık. Yine de vatandaşlarımız çok fazla hatlarımızı meşgul etmeden, gerekirse mesajlaşarak bu süreci yürütmelerinde fayda var. Ekiplerimizin vatandaşlarımıza ulaşabilmesi adına iletişimin düzenli yürütülmesi önem arz ediyor. Vatandaşlarımı gördükleri her acil durumu 112'ye bildirebilirler.

Bugün yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir; İstanbul'un tek gündemi vardır. Bu gündem de depremdir. Burada süreci hep birlikte elele vererek yürütmek zorundayız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz, bu acıları yaşadık. 6 Şubat depreminde 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Bir daha bu acıyı yaşamak istemiyoruz. Riskli bina varsa, hasarlı bina varsa hep birlikte muhalefeti iktidarı, belediyesi, bakanlığı hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın tüm İstanbul'a müjdelediği her türlü süreci hep birlikte elele verelim, bu acıyı yaşamayalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Biz Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'un da 39 ilçesinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Gelen her türlü talebi dikkate alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız an be an süreci yakınen takip etmektedir. Gerekli talimatı bizlere vermiştir. Milletimizle birlikte bu süreci inşallah yürüteceğiz. SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 236 KİŞİ ETKİLENDİ Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum Sağlık Bakanı olarak öğle İstanbul'da yaşanan depremde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a intikal ettik. Çok şükür depremden direk etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. İkincil olarak düşme, atlama veya yıkımdan, korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız oldu. 173 İstanbul, 24 Tekirdağ ve Sakarya 2 tane Yalova, Bursa'da 3 vatandaşımız etkilendi. Hepsinin durumu iyi.

İstanbul'da ve çevre illerde herhangi hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik. Çevre Şehircilik Bakanlığı yeniden bütün hastanelerimizi değerlendiriyor. UMKE, 112 teyakkuza geçirildi. Bütün ekiplerimiz hazır halde bulunduruldu. Özellikle depremle ilgili İstanbul'da o zaman sayın valimizdi birçok çalışma yaptık. Depreme toplum ve mentalite olarak hazır olmamız gerekir. Toplumumzun deprem öncesinde hazırlıklı olmasını belirtmek istiyorum. Kamu kurumları ve vatandaş olarak depreme hazırlıklı olmamız lazım. 6.2 şiddetinde deprem bize uyarı aslında. Bunu bir uyarı kabul edip, çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor. Deprem öldürmüyor, yıkılan yapıların altında kalan insanlarımızı kaybediyoruz. Toplumumuza deprem öncesi nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili hep beraber çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Otomatik olarak hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın devlet kurumlarımızla deprem bilincini oluşturmamız gerekiyor. 1999 depreminden sonra büyük yol kat ettik. Daha da yol kat etmemiz gerekiyor. Depremin yıkım etkisi dediğimiz bina yıkımından yaralanan herhangi vatandaşımız yok. Sadece kaçmaya çalışan, panik atak geçiren 236 vatandaşımız var. Hepsinin durumu iyi.