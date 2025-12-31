Balıkesir'de feci trafik kazası: 1 ölü, 13 yaralı!
Balıkesir'de bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servis midibüsünün, otomobil ile çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Balıkesir’in Gönen ilçesinde işçi servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki Mustafa Öztürk (24) hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
MİDİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
DHA'nın haberine göre kaza; gece saatlerinde Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana geldi. Sarıköy’deki salça fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs ile Arif F. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada midibüste bulunan kişilerle, otomobildeki Mustafa Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Çevre hastanelere kaldırılan ve tedavileri devam eden 13 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, otomobil sürücüsü Arif F.’nin alkollü olduğu öğrenildi.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mustafa Öztürk’ün Gönen ilçesine bağlı Gaybular Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.