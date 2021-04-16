Barselona'da bir ilk! Kilise avlusunda iftar 0:00 / 0:00

AA

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin Barselona kentindeki bir Katolik kilisesi, bölgesinde yaşayan Müslümanların talebi sonrası ilk kez Ramazan boyunca kilisenin avlusunda Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı.

Ülkedeki 2 milyon Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Katalonya'da (yaklaşık 570 bin),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez bir kilisede Müslümanlar ezan okuyup, oruçlarını açtı. Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı alanlarda toplanmanın yasak olması sebebiyle açık alan arayan, bölgede yaşayan ve yardıma muhtaç durumdaki Müslümanların talebini kabul eden Santa Anna Kilisesi, Müslümanların Ramazan boyunca kilise avlusunda iftarlarını yapmasına olanak sağlıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında kilisenin avlusunda toplanan Müslümanlar, iftar saati geldiğinde ezan okuyarak, sosyal mesafe kurallarına göre oruçlarını açıp, dua ederken; ilk olan bu görüntüler dinler arası diyaloğa da örnek oldu.

'BU ASLINDA KÜLTÜRLER ARASI BİR DİYALOG'

Girişime öncülük eden Katalonya Faslı Kadınlar Derneği'nin Başkanı Faouzia Chati Badou, AA muhabirine, "Ben burada bazen gönüllü olarak çalışıp, yemek yapıyorum. Rahip Peio ile konuşup, Ramazan boyunca oruç tutacağımı ve burada iftar verilmesini talep ettim. O da kabul etti. Bu aslında kültürler arası bir diyalog. Müslümanlar ve Hristiyanlar, biz kardeşiz. Onlar için kilise ne ise bizim için de cami aynı. Her ikisi de Allah'ın evi" dedi.

'MÜSLÜMANLARDAN GELEN BİR TALEPTİ VE BİZ DE KABUL ETTİK'

Bölgede yaptığı sosyal yardım projeleriyle tanınan Santa Anna Kilisesi'nin Sorumlusu Rahip Peio Sanchez de ilk defa Müslümanlara iftar verilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Biz kilise olarak zaten toplumda en zor şartlarda yaşayan vatandaşlara her zaman yardım ediyoruz. Bu kapsamda onlardan (Müslümanlar) bize gelen bir talepti ve biz de kabul ettik. Salgın nedeniyle kapalı alanlarda iftar verilemiyor. Diğer yandan evsiz olanlar var ve tüm gün oruç tutuyorlar. Bu, aynı zamanda bizim konukseverliğimizin de bir göstergesi. Biz, birlikte yaşamaya alışık olsak da salgın, dinler arası böyle bir birlikteliğe vesile oldu."

'TÜM DÜNYA İÇİN ÖRNEK OLMALI'

Orucunu açmaya gelen Müslümanlardan Hüseyin, "Kilisede ilk defa iftar yemeği veriliyor ama geçen yıl Kovid-19 nedeniyle Ramazan döneminde genel karantina uygulanırken buradan yiyecek alıp, sokakta oruç açtığımız zamanlar oluyordu" dedi. Barselona'daki kilisede iftar yemeği verilmesinin dinler arasında birlikte yaşama en güzel örnek olduğunu vurgulayan Muhammed de "Bu jest, çok güzel bir şey. Tüm dünya için örnek olmalı. Keşke tüm dünya böyle barış içinde yaşasa" diye konuştu.

İspanya'da yaşayan 2 milyonu aşkın Müslüman, Kovid-19 nedeniyle uygulanan önlemler kapsamında toplu iftar, teravih namazı veya diğer Ramazan etkinliklerini düzenleyemiyor. Ülkenin birçok kentindeki Müslüman dernekleri, tüm ibadet yerlerinde olduğu gibi camilerde de uygulanan kapasite kısıtlamalarının Ramazan boyunca yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılmasını, gece sokağa çıkma yasağının da saat 22.00'dan 23.00'a alınmasını talep etse de yerel yönetimlerin sağlık departmanları buna izin vermedi.

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