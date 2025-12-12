Habertürk
        Son dakika: Bartın haberleri: 92 kişilik ekip arıyordu... Defne toplamaya giden kadının cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        92 kişilik ekip arıyordu... Defne toplamaya giden kadının cansız bedenine ulaşıldı

        Bartın'da 2 gün önce ormana defne toplamaya gittiği ormanda kaybolan 78 yaşındaki kadından haber geldi. Yaşlı kadın, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:02
        92 kişilik ekip arıyordu... Ölü bulundu
        Bartın'da defne toplamak için gittiği ormanda kaybolan 78 yaşındaki kadın evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu.

        DEFNE YAPRAĞI ARAMAYA ÇIKMIŞTI

        İHA'daki habere göre olay; Bartın'ın Gençali köyünde meydana geldi. 2 gün önce ormana defne toplamaya giden Zehra Günay'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Bölgede 2 dron, 1 iz arama köpeği 92 kişilik ekiple yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı.

        EVİNDEN 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Önce ipi ve eşarbı bulunan kayıp kadın tam 48 saat sonra evine 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki çalıların arasında bulundu.

        DEFNE AĞACINI KESERKEN DÜŞMÜŞ!

        Yapılan ilk belirlemelerde, kadının defne ağacını keserken, çalılık alana düştüğü ve orada yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kadının kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ve otopsinin ardından belirlenecek. İncelemelerin ardından Zehra Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

