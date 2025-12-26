Habertürk
Habertürk
        Başakşehir'de korkutan yangın! | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de korkutan yangın!

        Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:49
        Başakşehir’de bir binaya giren hırsız, apartmanın bodrum katında bulunan ortak kullanım alanındaki eşyaları çaldı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Olay, geçtiğimiz günler Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, topallayarak gözüne kestirdiği bir binaya girdi. Şüpheli, bodrum katta bulunan ortak kullanım alanına inerek burada ki bisiklet ve televizyonu çaldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin eşyaları kendi eşyasıymış gibi taşıyarak binadan ayrıldığı anlar net şekilde görüldü. Görüntülerde ayrıca, çevredeki bazı vatandaşların bina önünden geçtikleri ancak şahsın hırsızlık yaptığını fark edemedikleri için olaya müdahale etmedikleri anlar da yer aldı.

        Polis ekipleri, şahısın kimliğini tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        FOTO: AA

