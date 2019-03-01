Spor Toto Süper Lig'de 25 ve 26. haftanın programları açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25. hafta 8 Mart Cuma günü 20:30'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

9 Mart Cumartesi günü 13:30'da Ankaragücü - Bursaspor, 16:00'da Trabzonspor - Akhisarspor, 19:00'da ise Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadeleleri oynanacak.

10 Mart Pazar'da 13:30'da Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor, 16:00'da Göztepe - Kasımpaşa, Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor, 19:00'da Beşiktaş Atiker Konyaspor maçları oynanacak.

25. hafta, 11 Mart Pazartesi 20:00'deki Galatasaray Antalyaspor mücadelesiyle noktalanacak.

26. hafta ise 15 Mart Cuma günü 20:30'daki Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle başlayacak.

26. haftadaki diğer maçlar şöyle:

16 MART CUMARTESİ

13:30 - Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor

16:00 - Akhisarspor - Kasımpaşa

16:00 - BB Erzurumspor - Trabzonspor

19:00 - Beşiktaş - Göztepe

17 MART PAZAR

13:30 - Evkur Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

16:00 - İ. M. Kayserispor - Başakşehir

16:00 - Antalyaspor - Alanyaspor

19:00 - Bursaspor - Galatasaray