Ankara'nın Keçiören ilçesinde alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'ndeki evde H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KIZI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., kız arkadaşını silahla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

KENDİ CANINA DA KIYDI

İhbarla olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.