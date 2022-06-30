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Ankara'da sağanak kâbusu! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Ankara'da bir kez daha sağanak kâbusu yaşandı. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü. Vali Vasip Şahin, "Sağanak nedeniyle su basan bir evde 21 yaşındaki genç bir kız hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika: Ankara'da bir kez daha sağanak kâbus! Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Cadde ve sokaklar göle döndü - Gündem Haberleri
Başkentte bir kez daha sağanak kâbusu!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da sağanak yağış etkili oldu.

VALİ ŞAHİN: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Sağanak nedeniyle su basan bir evde 21 yaşındaki genç bir kız hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Vali Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, "Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İHA'nın haberine göre sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi. Ani su baskınının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MANSUR YAVAŞ: 20 DAKİKADA 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Ostim civarında yoğun yağış olduğunu, 20 dakikada 20 kilogram kadar yağış düştüğünü söyledi.

Şehrin bu kısımlarından 1200 noktadan ihbar geldiğini belirten Yavaş, "Bundan sonra buna alışacağız. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle bu tür yağışlar böyle uzun sürüyor ve lokal yağıyor. Buna göre yeniden tedbir almak durumundayız." dedi.

İkazları yaparken normal yağışa göre ihbarın yeterli olmadığını ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

"Camilerimizin hepsi merkezi sisteme bağlı. Artık bundan sonra yurt dışında gördüğümüz gibi 'afet geliyor, kasırga geliyor' diye önceden yapılan bildirimlerin ülkemizde de yapılması gerekecek. Bu nedenle en azından Ankara'da Başkent Mobil üzerinden alarm sistemi de kuruyoruz ama yeterli olmuyor. Çünkü herkes henüz o uygulamayı yüklemedi. Mesela AFAD bunu yapabilir, herkesin telefonuna lokal olarak Ankara'da gönderebilir bir de merkezi sistemle camilerden böyle bir yağış alarmıyla vatandaşlarımızın ikaz edilmesi gerekecek. Ne yapabilirler? Böyle bodrum katlardan çıkabilirler, oralarda durmayabilirler, iş yerlerinde tedbir alma imkanları varsa tedbir alırlar. Örneğin sel basan yerde tepelerden su istinat duvarlarının üzerinden çıkarak gelmiş. Daha önce de burada böyle bir yağış yaşanmamış. Buralar sonradan yapılaşmaya açılmış, su sel olup geliyor, suyun kaçabileceği bir yer yok."

Yavaş, Keçiören'deki bu yapılaşmayla ilgili İncirli Mahallesi tarafının tamamen altyapısının yenileceğini ifade etti.

Buranın altyapısının 30 yıl önce nasılsa hala aynı durduğunu anlatan Yavaş, "Çok üzücü bir can kaybımız var. Ama şu içeriye baktığımız zaman neredeyse 'bir kişi kaybolmuş'la teselli bulacağız. Çünkü gerçekten ters dubleks olan bir binanın ikinci katının üst kısımlarına kadar sel basmış. Öngörülebilecek bir şey değil. Bu kadarla geçmiş olsun diyorum, başımız sağ olsun." diye konuştu.

Yavaş, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yağışların görüldüğünü belirterek, "Bunun için inşallah hükümetle birlikte Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla elde edilecek paradan özellikle büyük illerde altyapının sıfırdan yenilenmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"11 HAZİRAN'DA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİYLE AKRABA"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise hayatını kaybeden kişinin 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğunu anlattı.

Altınok, "Ankara'da altyapının, yağmur pınarlarının hızla yapılması, ızgara ve mazgalların temizlenmesi lazım. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Daha önce de uyardım eğer bu yatırımlar yapılmaz, tedbirler alınmazsa Ankara'da ciddi ölümler olabilir, insanlar hayatını kaybedebilir." diye konuştu.

Bu çalışmaların Ankara Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olduğunu vurgulayan Altınok, böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: BİR KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, "Ankara Keçiören'de, saat 17.00 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun." açıklamasını paylaştı.

AFAD: 8 KİŞİ KURTARILDI

AFAD, tarafından yapılan açıklamada "Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır." denildi.

Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü.

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

BEYPAZARI'NDAKİ EVLERİ VE EKİLİ ARAZİYİ SEL VURDU


Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bugün ikindi saatlerinde başlayan yağmur sonrasında sel taşkınları yaşandı. 4 evi ve ekili araziyi sel vurdu.

Beypazarı ilçesinin Yukarıulucak mahallesinde Hüseyin Kılıç, Emin Kızılalp, Mehmet Demiroğlu ve Erhan Kızıalp'e ait 4 evi su bastı. Ayrıca Kayıovası mahallesinde bulunan tarlalarda sel baskını etkili oldu. Yeşil soğan, kırmızı pancar ve havuç ekili tarlalarda büyük hasar oluştu mahsul zarar gördü.
Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Adem Büyükhan, selin vurduğu mahallerde incelemelerde bulunduklarını havanın kararmasından dolayı tarımsal zararın tespitlerinin ertesi gün devam edeceğini belirtti


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