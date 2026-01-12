Batman'da av tüfeği kazara ateş aldı... Bir kişi hayatını kaybetti
Batman'da tavşan avına çıkan gruptan birinin tüfeği kazara ateş aldı. O sırada traktör üzerinde bulunan 46 yaşındaki Veysi Çınar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Batman'da tavşan avı sırasında silahın kazara ateş alması sonucu avcı Veysi Çınar (46), hayatını kaybetti.
BİR GRUP, TAVŞAN AVINA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Batman'ın Kantar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, kırsal alanda tavşan avına çıktı.
SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI
Av sırasında gruptan bir kişiye ait silah kazara ateş alınca, o sırada traktör üzerinde bulunan avcı Veysi Çınar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Veysi Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Çınar'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, gruptaki kişiler ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.