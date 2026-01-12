Habertürk
        Son dakika: Batman'da av tüfeği kazara ateş aldı... Bir kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Batman'da av tüfeği kazara ateş aldı... Bir kişi hayatını kaybetti

        Batman'da tavşan avına çıkan gruptan birinin tüfeği kazara ateş aldı. O sırada traktör üzerinde bulunan 46 yaşındaki Veysi Çınar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:59
        Av kazası can aldı
        Batman'da tavşan avı sırasında silahın kazara ateş alması sonucu avcı Veysi Çınar (46), hayatını kaybetti.

        BİR GRUP, TAVŞAN AVINA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Batman'ın Kantar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup, kırsal alanda tavşan avına çıktı.

        SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

        Av sırasında gruptan bir kişiye ait silah kazara ateş alınca, o sırada traktör üzerinde bulunan avcı Veysi Çınar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Veysi Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Çınar'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, gruptaki kişiler ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

