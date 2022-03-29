Bebeğini boğmaya çalışan anneyle ilgili sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı.

BEBEK BABASINA TESLİM EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip, gönderdiğini ileri sürdü. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede de, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.