Bedelli askerlikle ilgili yasal düzenleme ve detaylarını bekleyen yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik kredisi konusunda Türkiye Bankalar Birliği bir açıklama yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın imzasıyla yazılı olarak yapılan açıklama şöyle:

Bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşması beklenmektedir. Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir.

Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız

Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır.

Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanların 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapabilmesine olanak sağlayan 'bedelli askerlik' düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasa, TBMM'de 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek.

Yaş sınırı ve ücretin belli olduğu bedelli askerlikte tartışılan konuların başında 28 gün şartı geliyor.

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