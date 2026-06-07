Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belde seçimleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de gerçekleştirilen belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelindeki mahallelerde yapılan muhtarlık seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Ara seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, seçimlerde görev alan tüm adaylara ve vatandaşlara teşekkür etti.

6 beldede sandık başına gidildi Haberi Görüntüle

Belde seçimlerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandığını ifade eden Erdoğan, milletin teveccühüyle seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca, mahallelerinde hizmet etme yetkisi alan muhtarlara da görevlerinde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının yerel yönetimler ve vatandaşlar açısından hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

REKLAM

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahallî idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2026

YILMAZ: SONUÇLARI TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleşen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elde edilen başarılı sonuçları tebrik ediyorum. Güvenini bir kez daha gösteren aziz milletimize şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partimiz ve Cumhur İttifakımız başarılara imza atmaya devam ediyor. Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

DURAN: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ara seçime ilişkin NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen ara seçimler, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla, huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, beldelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum."