İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücü Beytullah Karadeniz (23) hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

İHA'nın haberine göre kaza, saat 12.30 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal yönetimindeki belediye otobüsü ile Beytullah Karadeniz kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Sürücü koltuğunda sıkışan Beytullah Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada belediye otobüsü şoförü Topal ile araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Topal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Bornova yönüne doğru araç kuyrukları oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.