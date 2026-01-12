Habertürk
        Son dakika: Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 8 yaralı

        İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücü Beytullah Karadeniz hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:57 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:09
        İzmir'de feci kaza: 1 ölü 8 yaralı
        İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücü Beytullah Karadeniz (23) hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 12.30 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal yönetimindeki belediye otobüsü ile Beytullah Karadeniz kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Sürücü koltuğunda sıkışan Beytullah Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada belediye otobüsü şoförü Topal ile araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Topal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Bornova yönüne doğru araç kuyrukları oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bakan Yerlikaya: 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. (DHA)

        #İzmir
        #Son dakika haberler
