Belediyeler soruşturmasında 4 tutuklama talebi
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma çerçevesinde 4 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
İBB ve ilçe belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturmada şafak operasyonu düzenlenmişti. İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanı Gürkan Polat tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
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