        Son dakika: Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi | Son dakika haberleri

        Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evini benzin döküp yaktı. Evin karşısına koyduğu taburede yangını izledi. Şüpheli polis ekiplerine "Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi. Yeğeninin yaktığı evin sahibi olan Kıbrıs Gazisi, evden yanmayan Türk Bayrağı'nı alarak, "Ben yanarım o yanmaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 14:51 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:51
        Antalya'da evini benzin döküp ateşe veren Mesut Can Y. (30), yolun karşısına geçip, oturduğu tabureden yangını izledi. Mesut Can Y., polislerin 'Yangın nasıl çıktı' sorusuna ise 'Benzin döküp yaktım' karşılığını verdi.

        Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Mesut Can Y., saat 11.30 sıralarında kaldıkları dedesinden miras kalan evi benzin dökerek ateşe verdi. Daha sonra yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen Mesut Can Y., oturduğu tabureden yangını izledi. Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.

        Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

        Mesut Can Y. ise yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri takip etti. Sağlık ekipleri, Mesut Can Y.’nin elinden ve bacağından yaralanan arkadaşına ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale talebini reddetti. Polis ekiplerinin yangının nasıl çıktığını sorması üzerine Mesut Can Y. “Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım" dedi.

        Gözaltına alınan Mesut Can Y., polis merkezine götürüldü. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahallenin korunması gerektiğini belirterek, yangın için çok üzgün olduklarını söyledi.

        "BEN YANARIM O YANMAZ"

        Bu sırada evinin yandığını duyup olay yerine gelen Kıbrıs Gazisi Hakkı Bozak, yıllardır yaşadığı ikametinin küle döndüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. İtfaiye ekipleri, evdeki yanmayan Türk Bayrağı’nı alarak katladı ardından Bozak’a teslim etti. Bayrağı teslim alan gazi, "Sabah işe gittim, yangın haberini aldım geldim Evde yeğenim kalıyordu. Evi yaktığını söylemiş, ben duymadım. Bayrak yanmamış. O benim canım. Ben yanarım o yanmaz" dedi.

