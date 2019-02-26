Son dakika haberi... Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 11 kuruş inecek. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre benzin fiyatlarındaki düşüşte son dönemde 67 dolara yaklaşan brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar altına inmesi ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Petrol fiyatı çok yüksek, OPEC biraz ağırdan almalı" ifadelerini kullanmıştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 593 dolardan 572 dolara inerken motorin cephesinde ise henüz yeterli miktarda gerileme olmadı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,43 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,48 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.