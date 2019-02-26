Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) Donald Trump tehdidi ve petrol fiyatlarındaki düşüş riski arasında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Petrol fiyatları çok yüksek, OPEC biraz ağırdan almalı" uyarısının ardından OPEC ve grup ile birlikte hareket eden üreticiler ikileme düştü. Birlik ve üreticiler ya Trump'a meydan okuyacak ya da ekonomilerini negatif etkileyecek bir düşüşe katlanmaya devam edecek.

OPEC, başta ABD'de gerçekleşen rekor düzeydeki kaya petrolü üretimi kaynaklı arz fazlasını bertaraf etmek için geçen ay kesintiye başlayarak üretimi kademeli bir şekilde azaltmaya başlamıştı.

Ham petrol fiyatlarının bu yıl yüzde 20'den fazla yükselmesi, iki büyük OPEC üreticisi İran ile Venezüela üzerinde diplomatik baskı uygulayan Trump için engel oluşturuyor.

Rapidan Energy Başkanı Bob McNally, “Yakın tarih Suudi Arabistan ve OPEC'in Başkan Trump'ın baskısını göz ardı edemediğini gösterdi. Petrol fiyatları Washington'da siyasi olarak hassas seviyelere tırmandıkça OPEC ve üyeleri kesintileri azaltmayı değerlendirecek.” dedi.