Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. LPG, motorin ve benzine uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki sınırlı yükseliş sonrası akaryakıt ürünlerinden benzine zam geldi. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 27 Ağustos 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...