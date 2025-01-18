Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün motorine yapılan zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Benzine zam yapıldı. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, LPG, motorin ve benzin fiyatı kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…