Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.

Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

23 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA

24 ŞUBAT PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER

19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA

25 ŞUBAT PAZARTESİ:

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM