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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı! - Beşiktaş Haberleri

        SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!

        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, görevinden istifa etme kararı aldı. Kazancı, bu kararını kısa süre içerisinde Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşecek

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 00:00
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        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
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        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların transferdeki durum nedeniyle eleştirdiği isimlerden olan Ceyhun Kazancı istifa kararı aldı.

        Siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevini yürüten Kazancı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bu konuyu görüşecek.

        Temmuz 2021'de Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü olan Kazancı, 2022'de ise sportif direktörlük görevine getirilmişti.

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