SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, görevinden istifa etme kararı aldı. Kazancı, bu kararını kısa süre içerisinde Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşecek
Giriş: 23.07.2023 - 00:00
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların transferdeki durum nedeniyle eleştirdiği isimlerden olan Ceyhun Kazancı istifa kararı aldı.
Siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevini yürüten Kazancı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bu konuyu görüşecek.
Temmuz 2021'de Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü olan Kazancı, 2022'de ise sportif direktörlük görevine getirilmişti.