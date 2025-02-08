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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın saat isteğine Ömer Erdoğan'dan veto geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın saat isteğine Ömer Erdoğan'dan veto geldi

        Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında bugün 19.00'da Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın maç saati değişikliği talebinde arka planda yaşananlar ortaya çıktı

        Giriş: 08.02.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:34
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        Saat isteğine Ömer Erdoğan'dan veto
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        Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yönetim, şehirde akşam saatlerinde hava sıcaklığının -10 dereceye düşmesinin beklendiği ve bu durumun sporcu sağlığını etkileyeceği gerekçesiyle maçın saatinin 19.00'dan 16.00'ya alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

        TFF, ilk olarak kulüplerin anlaşmasını işaret ederken siyah-beyazlıların Sivasspor ile teması başladı. Ancak ev sahibi yönetimin değişikliğe sıcak baksa da Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın, mücadelenin erkene alınmasını istemediği öğrenildi.

        Sivasspor tarafından Beşiktaş'ın talebine onay gelmeyince saat değişmedi.

        Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, daha önce de belirlendiği gibi 19.00'da başlayacak.

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