Beşiktaş'ın saat isteğine Ömer Erdoğan'dan veto geldi

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yönetim, şehirde akşam saatlerinde hava sıcaklığının -10 dereceye düşmesinin beklendiği ve bu durumun sporcu sağlığını etkileyeceği gerekçesiyle maçın saatinin 19.00'dan 16.00'ya alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

TFF, ilk olarak kulüplerin anlaşmasını işaret ederken siyah-beyazlıların Sivasspor ile teması başladı. Ancak ev sahibi yönetimin değişikliğe sıcak baksa da Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın, mücadelenin erkene alınmasını istemediği öğrenildi.

Sivasspor tarafından Beşiktaş'ın talebine onay gelmeyince saat değişmedi.

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, daha önce de belirlendiği gibi 19.00'da başlayacak.