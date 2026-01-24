Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Eyüpsultan'da gecekondu yangını: 1 ölü ,1 yaralı

Eyüpsultan'da bir gecekonduda başlayan yangın bitişik nizam bir diğer gecekonduya da sıçradı. Hızla büyüyen yangında gecekondudan çıkamayan bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen yaşlı bir kadına olay yerinde tedavi yapıldı. (İHA)