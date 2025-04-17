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        Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu!

        Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu. Başkanlık seçimi 11 Mayıs 2025'te yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:27
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        Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu!
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        Beşiktaş, mayıs ayında olağan genel kurula gidecek. Siyah-beyazlılarda seçim tarihi de netlik kazandı.

        Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs 2025'te seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek.

        Beşiktaş'ta mevcut başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olması bekleniyor.

        Siyah-beyazlılarda şu anda mayıs ayındaki seçim için başka bir aday bulunmuyor.

        SON SEÇİMDE REKOR KATILIM

        Beşiktaş'ta son kongre 29 Aralık 2024'te 13 bini aşkın oy kullanımı gerçekleşmiş Serdal Adalı, Hüseyin Yücel karşısında başkan seçilmişti.

        Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırmıştı. Adalı, Beşiktaş'ın seçimle gelen 36. başkanı olmuştu.

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