        Son dakika: Bıçaklı saldırıya uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti, saldırgan ağır yaralandı

        Bıçaklı saldırıya uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti, saldırgan ağır yaralandı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan eski muhtar hayatını kaybetti, kavga esnasında vurulan saldırgan ise ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:11
        Eski muhtar bıçaklı saldırıda can verdi
        Ordu'nun Korgan ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan eski muhtar hayatını kaybetti, kavga esnasında vurulan saldırgan ise ağır yaralandı.

        BIÇAKLA ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALADI

        Olay, ilçenin Çiftlik Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı Ali Karga (61), komşusu olan ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu ileri sürülen T.B. (28) ile kavga etmeye başladı. Bu esnada T.B., yanında bulunan bıçakla Ali Karga'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eski muhtar ise tabancası ile T.B.'ye ateş etti. Vücudunun 2 noktasına mermi isabet eden T.B. ağır yaralandı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Eski muhtarın eşi A. Karga'nın (59) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ali Karga'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.B. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #ordu
        #Son dakika haberler
