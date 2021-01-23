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Bilim Kurulu Üyesi: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni dalga gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sömestir tatili süresinde şehirlerarasında insan hareketliliği olması halinde Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını belirterek, "Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım” diye konuştu

UYARI! Bilim Kurulu üyesinden son dakika yeni dalga uyarısı: Eğer...
Bilim Kurulu Üyesinden yeni dalga uyarısı!
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DHA

Sömestir tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olması halinde Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, belki tatilde insan hareketliliği artma riski taşıyor. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Doğrusu o. Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım" dedi.

"ŞEHİRLER ARASINDA İNSAN HAREKETLİLİĞİ OLURSA..."

Prof. Dr. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı’nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı’nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir.”

"VAKA SAYILARIMIZ YÜKSEK VE BULAŞMA DEVAM EDİYOR"

Tedbirler alındığı için vaka sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Bir an önce bu pandemiden kurtulmamız için herkesin dikkatli olması lazım. Tatil hakkımız, evet yorulduk, biz de bir an önce normale dönmek istiyoruz. Hepimizin arzusu o ama, daha o kararlı döneme gelmedik. Vaka sayılarımız yüksek ve bulaşma devam ediyor. Özellikle dünyaya baktığımızda dünyada salgın azalmıyor, artıyor. Amerika’da, Rusya’da, Hindistan’da, Brezilya’da, Avrupa’da alınan tedbirlere, yasaklara, kısıtlamalara rağmen artıyor. Özellikle varyant virüsle ilgili sıkıntılar çok fazla ve endişeler var. Biz iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama henüz güvenli noktada değiliz. Tedbirleri aldığımız için vaka sayıları azalıyor. Tedbirlerden vazgeçersek, eskiye dönersek, yine aynı şekilde aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için, biraz daha sabredeceğiz. Yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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