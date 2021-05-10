Gates çiftinin boşanma davasında yeni iddia!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Bill Gates ve Melinda Gates çiftinin boşanma davasında yeni iddia! - Haberler
ABONE OL

Bill Gates ve Melinda Gates çiftinin boşanma davasında yeni iddia!

Geçtiğimiz hafta boşanma kararı aldıklarını duyuran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Melinda Gates çifti hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Melinda Gates'in 2019 yılından beri boşanma avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi

SON DAKİKA: Bill Gates ve Melinda Gates çiftinin boşanma davasında yeni iddia! - Haberler
Gates çiftinin boşanma davasında yeni iddia!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, geçtiğimiz hafta 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Dünyanın şaşırdığı Gates çiftinin boşanma kararına ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Melinda Gates'in 2019 yılından beri farklı boşanma avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi.

Haberde, Melinda Gates'in ABD’li insan kaçakçısı ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein'le Bill Gates ile görüşmesinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta boşanma kararı aldıklarını duyuran çift, boşanma sebeplerini paylaşmamıştı. Çifte yakın isimler ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı ise, boşanmanın Gates'in Epstein'le olan bağlarından kaynaklandığını söyledi.

Eski çalışan Gates'in ikilinin ilişkisiyle ilgili kaygılarının 2013 yılına kadar uzandığını da aktardı.

New York Times, 2019 yılında Gates ve Epstein'ın sık sık görüştüğünü ve Gates’in Epstein’ın New York’taki evinde kaldığını da yazmıştı.

BOŞANMA KARARINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bundan sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Gates çifti, Microsoft'ta tanışmalarının ardından 1994'te yılında evlenmişti. Çiftin Jennifer, Phoebe ve Rory Gates adında 3 çocukları var.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gidecek!
DÜNYABakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gidecek!
Cezayir onay almamış sokak protestolarının meşruiyetini artık tanımayacak
DÜNYACezayir’den sokak protestoları kararı
SON DAKİKA: İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına tepki! - Haberler
DÜNYAİsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına tepki!
Myanmarlı şair Khet Thi, ülkedeki askerî rejim tarafından gözaltına alındıktan sonra öldü
DÜNYAMyanmarlı şair Khet Thi gözaltına alındıktan sonra ...
ABD’den Kudüs’teki zorla tahliyelere ilişkin ‘‘ciddi endişe’’ açıklaması
DÜNYAABD’den Kudüs’teki zorla tahliyelere yönelik açıklama ...
SON DAKİKA: İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı! - Haberler
DÜNYAİsrail polisi, nöbet tutan Filistinlilere saldırdı!
SON DAKİKA! Fransa'da ikinci bildiriyi yayımlayan askerlerden 'müdahale' uyarısı - Haberler
DÜNYAFransa'da askerlerden ikinci bildiri
SON DAKİKA: Rus muhalif lider Navalnıy'i tedavi eden doktor ormanda kayboldu - Haberler
DÜNYANavalnıy'i tedavi eden doktor kayboldu!
Guterres'ten İsrail'e çağrı: "İşgal altındaki Filistin'de yıkım ve tahliyeleri durdurun"
DÜNYABM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e çağrı
İsrail topçuları Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı
DÜNYAİsrail, Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu