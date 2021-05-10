Gates çiftinin boşanma davasında yeni iddia! 0:00 / 0:00

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Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, geçtiğimiz hafta 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Dünyanın şaşırdığı Gates çiftinin boşanma kararına ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Melinda Gates'in 2019 yılından beri farklı boşanma avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi.

Haberde, Melinda Gates'in ABD’li insan kaçakçısı ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein'le Bill Gates ile görüşmesinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta boşanma kararı aldıklarını duyuran çift, boşanma sebeplerini paylaşmamıştı. Çifte yakın isimler ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı ise, boşanmanın Gates'in Epstein'le olan bağlarından kaynaklandığını söyledi.

Eski çalışan Gates'in ikilinin ilişkisiyle ilgili kaygılarının 2013 yılına kadar uzandığını da aktardı.

New York Times, 2019 yılında Gates ve Epstein'ın sık sık görüştüğünü ve Gates’in Epstein’ın New York’taki evinde kaldığını da yazmıştı.

BOŞANMA KARARINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bundan sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Gates çifti, Microsoft'ta tanışmalarının ardından 1994'te yılında evlenmişti. Çiftin Jennifer, Phoebe ve Rory Gates adında 3 çocukları var.