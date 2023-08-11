Son dakika haberi Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,43 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi
Giriş: 11.08.2023 - 05:30
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 04.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; depremin 7,43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.