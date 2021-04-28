İkinci doz aşılara erteleme 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılara erteleme olacağını duyurdu. BioNtech aşılarında ikinci doz aşı takviminin değiştiğini söyleyen Bakan Koca, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikinci doz Biontech aşısı olacaklar SMS yoluyla bilgilendirilecek.

PROF ŞAHİN: İLK AŞILADIĞIMIZ KİŞİLERİN KORUYUCULUĞU AZALIR

İkinci doz aşılardaki erteleme gelişmesiyle ilgili olarak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Habertürk TV'ye şöyle konuştu:

Uğur Şahin'in niye olurunu aldık anlayabilmiş değilim. Uğur Şahin bir hekim değil. Aşı molekülünü geliştiren bir bilim adamı. Dolayısıyla '6 hafta mı uygundur, 8 hafta mı' çalışmalarının içinde yer almadı. Onları yapmak için hekim olmak lazım bir defa. Aşılarda bazı istisnalar da vardır ama dozlar arası sürenin azaltılması genelde aşının koruyuculuğunda bir azalmaya neden olmaz. Ancak konuda acele edilsin dememizin nedeni, eğer geciktirirsek, yüzde 70-75'e ulaşmayı uzun süreye yayarsak, o zaman iki tehlike var. Birincisi ilk aşıladığımız kişilerin koruyuculuğu azalacak ve belki biz son aşıları yaparken geriye dönüp ilk aşılananları yeniden aşılamak zorunda kalacağız. İkincisi de virüse mutasyon için fırsat tanıyoruz.

"TEK DOZ AŞI OLMANIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Birinci dozu yapıp düşük antikor düzeyiyle bırakırsak, bu insanlar birinci doz aşı, siz bakmayın firmaların aşı üreten devletlerin açıklamalarına bilimsel verilere göre çok yüksek değil. Virüse biz silahımızı tanıtıyoruz, 'bak bu aşıyla öldüreceğim seni' diyoruz. Virüs de ölmüyor ama ona göre bir mutasyon geliştiriyor. Tek doz aşının hiç bir önemi yok. İkinci doz aşıyı kaç kişiye yaptığınız önemli. Maalesef iki dozu da aynı aşıyı da yapmak zor. BioNtech 6-8 hafta dedik ama gelmedi.Birkaç ay beklemek zorunda kalırsınız. Elinizdeki aşıyı kullanamazsınız. Şimdi burada şöyle bir durum var; sizin mutlaka en kısa sürede, Bakanlık durup dururken arayı açmıyor, aşı temin edemediği için arayı açıyor. Yeter ki siz ikinci dozları bulabilin.Aylar şeklinde uzarsa. Mesela Sputnik 5 aşısı için de geçerli bu. Rusya 3,5 milyon vatandaşına yapabilmiş. Bir sürü ülkeyle aşı anlaşması yapıp duruyor. Ama ne kadar temin edebilir? Ruslar'a aşılamanın neden yavaş gittiği soruluyor, bir türlü cevabını vermiyorlar. Bir Türk firmasının Ruslarla anlaşma yaptı, onların Sputnik 5 aşısını Türkiye'de üretmek üzere.Ama onunizinleri alınıyor, kontrolleri yapılıyor. 1-2 ayda olabilecek bir şey değil.

"MUTANT VİRÜS ÇOCUKLARDA ÇOK AĞIR SEYREDİYOR"

Türkiye nüfusunun yüzde 20'si çocukluk yaş grubunda.Dolayısıyla aşı olamıyorlar.Ancak Biontech, Moderne Johnson and Johnson çocuklarda faz çalışmalarına başladılar.Bizim şimdiden çocuklara uygulanabilecek yeterli miktarda aşıyı stoklamamız ya da garanti altına almamız lazım. Ne Sputnik 5'in ne de Sinovac'ın çocuk çalışması yok. BioNtech'in çalışması var. Bırakın yetişkin dozlarını çocuk dozlarının da temin edilmesi lazım.Bu zaten mutant virüsün çocuklarda daha ağır seyrettiğini daha çabuk bulaştığını da biliyoruz.

Yıllardan beri olan bir tartışmadır. 13 tane aşıyı ücretsiz çocuklara yaparken serbest piyasada aile parasını ödediği takdirde yapılır. Buradaki sorun bütün insanlara yapmak hedefinizde olduğu bir aşı söz konusu. Sadece parası olana değil, herkese yapmak zorundasınız. Devletin bedava uyguladığı çocukluk aşıların Türkiye'ye maliyeti 200 milyon dolar civarındadır. Bu dertten kurtulmak için mutlaka bu aşıları yapmak zorundayız. Birinci dozu yapıp da ikinci doza aşı bulamamak istenen bir şey değil.

DAHA ÖNCE İKİ DOZ ARASINDA KAÇ GÜN VARDI?

Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısının nasıl uygulanacağı ile ilgili yayımladığı kılavuzda ikinci doz uygulamasının birinciden 4 hafta sonra yapılacağını duyurmuştu.