Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bir grup öğrenci arasında çıkan kavga korku dolu anlar yaşattı | Son dakika haberleri

        Bir grup öğrenci arasında çıkan kavga korku dolu anlar yaşattı

        İzmir'in Buca ilçesinde öğrenciler arasında çıkan ve onlarca gencin dahil olduğu tekme tokatlı kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenci kavgası boks ringine döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir’in Buca ilçesinde öğrenciler arasında çıkan ve onlarca gencin dahil olduğu tekme tokatlı kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralrına saniye saniye yansıdı.

        TEKME TOKAT SALDIRDILAR

        İHA'nın haberine göre olay, bugün öğleden sonra Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Onlarca öğrencinin birbirine girdiği kavgada, gençler sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı.

        Vatandaşlar o anları kaydetti.

        PANİĞE YOL AÇTI

        Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde; kalabalık grubun birbirini darp ettiği, saldırdığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama