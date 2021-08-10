Son dakika: Bir sevgili dehşeti daha! Yaralı kadın şikâyetçi olmadı

Bir sevgili dehşeti daha! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir şahıs, sevgilisini sokak ortasında bıçakladı. Kadının çığlıkları üzerine bıçağı bırakıp kaçan şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, 27 Temmuz Salı günü saat 09.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 26 yaşındaki Kübra S. akşam saatlerinde taksi şoförlüğü yapan sevgilisi Soner B. (44) ile buluştu. İkili ardından Soner B.'nin arkadaşı Sezgin K.'nin evine gitti. Geceyi burada geçiren kadın ve şahıs, sabah saatlerinde evden çıktı. İkili yolda yürüdükleri esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Soner B., Kübra S.'yi bıçakla karnından yaraladı.

ÇIĞLIK ÜZERİNE BIÇAĞI YERE ATIP, KAÇTI

Kadının çığlık atması üzerine saldırgan şahıs bıçağı yere attıktan sonra kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan bıçağa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

KAÇAN SEVGİLİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, olayla ilgili kadının ifadesine başvurdu. Kadının ifadesi doğrultusunda çevrede çalışma yapan Kağıthane Mobil Park polisi, Soner B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Soner B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Yaralı kadın Kübra S. ise, kendisini yaraladığını belirttiği Soner B.'den şikâyetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBES KALDI

Öte yandan çalışmaların ardından savcılık talimatıyla gözaltında tutulan Soner B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Soner B. hakkında 60 gün uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

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