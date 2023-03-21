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"Biraz ısındıktan sonra kışın son selamları"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, mart ayı sonunda soğuk havaların geri gelme olasılığına dikkat çekti. Öztel, "Marmara yüksekleri dahil kuzey, iç ve doğu bölgelerde yeni kar yağışları görebiliriz. Henüz İstanbul gibi kıyı merkezlerde kar yağışı beklentisi yok fakat tarihe göre 8-10 derece daha soğuk bir hava yaklaşıyor olabilir" dedi

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Bugün ülke genelinde bulutların azaldığı, parçalı bulutlu ve açık bir gün oluyor. Güneşin değdiği yerde artık ısınmayı hissediyoruz. Su kaynakları, barajlar geçtiğimiz günlerin yağmurlarıyla biraz olsun canlandı. Şimdilik Marmara Bölgesinde tamamen kurumuş baraj kalmadı, ancak ortalama doluluk oranları yüzde 50'nin üzerinde olan büyük bir baraj da yok. Geçirdiğimiz kurak günlerin arasına karışan mart yağmurlarıyla su seviyelerinde düşüş yavaşlıyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri yağmurlu saatler var ama yağış İzmir-Balıkesir-Eskişehir-Düzce arasında orta kuvvette, İstanbul'da ise zayıf geçecek görünüyor.

İstanbul'da şemsiye açmadan geçirdiğimiz ama şehri bu zayıf da olsa yağmurlu hali nedeniyle hava durumu haberlerinde (ve uygulamalarda) "yağmurlu" olarak görüyoruz. Bir haftaya bakınca bu yağmur sembolü 4 gün İstanbul'un üzerindeydi. Yağış miktarı ise 10 ila 17 milimetre ölçülen şehirde günlük toplam su harcamamız son günlerin yağmurlarıyla tolere edildi. Şehir genelinde su tasarrufu ihtiyacı sürüyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek dağlık alanlar yeniden beyazlıyor. Doğu yükseklerinde oluşabilecek kar örtüsü (5 ila 20 santimetre) yüksekliği 1500 metre ve üzerindeki yerleşim yerlerine ulaşımı aksatabilir.

Deprem bölgesi üzerinde perşembe (23 Mart) gün içinde yağmur ihtimali yüksek görünüyor. Kahramanmaraş'tan Adıyaman-Gaziantep çevresine kadar geniş bir alanda orta kuvvette yağmur yağabilir, hava sıcaklıkları yağışlar sırasında 10°C ila 15°C olacak (kar yağışı beklemiyoruz).

Kış havası Türkiye'nin güney ve batı kıyılarından ayrıldı sayılır, İzmir ve Antalya çevresinde ilkbahar-yaz arası sıcaklıklar kaydediliyor.

Fakat bu ülke olarak unutamayacağımız kış mevsimi 28-29-30 Mart tarihleri için geri gelebilir. Orta-kısa vadeli hava tahminlerinde ay sonu soğuk havaların geri gelme olasılığı var, Marmara yüksekleri dahil kuzey, iç ve doğu bölgelerde yeni kar yağışları görebiliriz. Henüz İstanbul gibi kıyı merkezlerde kar yağışı beklentisi yok fakat tarihe göre 8-10 derece daha soğuk bir hava yaklaşıyor olabilir.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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